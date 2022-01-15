إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمركز إهناسيا غرب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وفي هذا السياق تابع المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة إهناسيا الإجراءات القانونية المنفذة في المهد حيال حالة تعد بإحاطة قطعة أرض زراعية على مساحة 350 بالحديد والصاج بقرية شرهي التابعة لمجلس قروي النويرة بهدف تبويرها، حيث تم إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف شهد مركز ومدينة إهناسيا حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمناطق متفرقة من شوارع ومداخل المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمناطق السكنية ودور العبادة، كما تمت أعمال نظافة وتجريف ورفع الأتربة وجمع المخلفات المنزلية وتحسين الخدمات والمرافق بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء بدائرة مجلس قروي العواونة وننا والنويرة وبراوة، فضلاً عن تبطين الترع وتأهيل المصارف وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.