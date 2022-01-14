اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 04:51 م
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محافظة الجيزة تزيل أدوار مخالفة بعقارات بترسا بأبو النمرس

الجمعة، 14 يناير 2022 04:23 م
محافظة الجيزة تزيل أدوار مخالفة بعقارات بترسا بأبو النمرس إزالة أدوار مخالفة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات المتابعه الدورية والرصد لأي أعمال بناء مخالف وإزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس حملات مكبرة بقيادة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس لإزالة أعمال بناء أدوار مخالفه بعقارات على مساحة 160متر بدون ترخيص بالمنطقة أمام المعهد الدينى بقرية ترسا التابعه للوحدة المحليه بمنيل شيحه مركز ومدينة أبو النمرس وتم تنفيذ الإزالة بمعدات وعمال المركز استكمالا لمجهودات مواجهه مخالفات البناء.
 
 

بناء مخالف

ازالة مباني مخالفة

الجيزة

ترسا

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