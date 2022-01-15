إجراءات مكثفة لرفع تراكمات المياه ومواجهة آثار سوء حالة الطقس بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعاهد بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار داخل وبجوار المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات والتى تشهد امتحانات نصف العام مع مراجعة كافة أعمال الكهرباء داخل المدارس .

وشدد المحافظ، على استمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح التجمعات بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية.

كما وجه محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بمتابعة تشغيل محطات الصرف الزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع استمرار الانعقاد لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية ورفع درجة الاستعداد .

وأشار محافظ البحيرة إلى ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة وعدم تعطيل الحركة المرورية.