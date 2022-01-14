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انتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة بالبحيرة بالتزامن مع موجة طقس سيئ

الجمعة، 14 يناير 2022 12:03 م
انتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة بالبحيرة بالتزامن مع موجة طقس سيئ
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، انتظاما فى الحركة المرورية خاصة بالطرق السريعة بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم المناطق خاصة المراكز الساحلية بادكو ورشيد، كما انتظمت الحركة التجارية خاصة فى الأسواق التى شهدت اقبالا شديدا اليوم الجمعة.

فيما وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية .

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف حملات متابعة المعديات النهرية ووقفها أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة وكذا متابعة إنتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وصفايات الأمطار.

 


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