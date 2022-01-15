"أوقاف الإسكندرية" تطلق حملة لتنظيف أسقف المساجد

الإسكندرية أسماء على بدر

اطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية حملة لتنظيف أسطح المساجد لليوم الثالث على التوالي برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بالمشاركة والإشراف على تمام عملية النظافة بأسطح المساجد.

وأكد فى بيان اليوم على جميع القيادات بالمديرية والإدارات الفرعية باستمرار هذه الحملة بجميع مساجد المحافظة، مؤكدا أنه سيتابع ويفاجئ الجميع بالحضور والنزول على أرض الواقع كعادته مضيفا أنه لا مكان لمهمل أو مقصر أو كسول.

ومن المساجد التى تم المرور عليها (القائد إبراهيم، سيدي أبي العباس المرسي، سيدي أحمد البوصيري، سيدي ياقوت العرش، منار الإسلام، سيدي جابر، عصر الإسلام، أسامة بن زيد، حاتم) بثلاث إدارات وسط، الجمرك، شرق.

كما وجه الشكر لجميع الإدارات الفرعية قيادة وأئمة وعمالا على الجهد المبذول مطالبا إياهم ببذل المزيد وفق متطلبات المرحلة.