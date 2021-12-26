اليوم السابع
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تكليف الشيخ سلامة نجم بتسيير أعمال مديرية أوقاف الإسكندرية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:04 م
تكليف الشيخ سلامة نجم بتسيير أعمال مديرية أوقاف الإسكندرية الشيخ سلامة نجم
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور محمد عزت محمد محمد بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقرارًا آخر بتكليف الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.
 
وكشفت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عناوين موضوعات خطبة الجمعة، خلال شهر يناير المقبل، حيث تبدأ الجمعة الأولى 7 يناير وموضوعها "العمل شرف".

 وأضافت الوزارة، أن الجمعة الثانية الموافق 14 يناير سيكون موضوع الخطبة "القيم المجتمعية"، فيما سيكون موضوع خطبة الجمعة الثالثة من الشهر بتاريخ 21 يناير:"ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، وآخر جمعة بتاريخ 28 يناير بعنوان "حق الوطن والتضحية فى سبيله".

 


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