أعراض أوميكرون.. أحدث "5 علامات" للإصابة بالفيروس شديد العدوى

أبرزت أحدث البيانات التي قدمتها دراسة Covid Symptom البريطانية، بقيادة البروفيسور تيم سبيكتور ، "أهم خمس" علامات لعلامات Omicron.
يتناقض العلماء مع المعرفة من المساهمين البريطانيين الذين أبلغوا عن حالات متفائلة في تطبيق ZOE Covid Study في أكتوبر وديسمبر، ففى أكتوبر ، كانت دلتا هي الضغط المهيمن في المملكة المتحدة بينما كان Omicron هو الأكثر هيمنة بحلول ديسمبر.
ووفقا لتقرير موقع " أكسبريس"، بقيت العلامات الأكثر انتشارًا هي نفسها ، والتي كانت:
- سيلان الأنف
- صداع الراس
- التعب (الحساس أو الشديد)
- العطس
- إلتهاب الحلق.
اكتشف البحث "أنه لا يوجد فرق واضح في ملف أعراض دلتا وأوميكرون"، فقط 50٪ من الأشخاص المصابين تظهر عليهم العلامات "الكلاسيكية" لكورونا ، وهي:
- حمى
- سعال
- فقدان حاسة الشم أو الأسلوب.
"ومن المثير للاهتمام ، أننا رأينا أن فقدان حاسة الشم والذوق أصبح أقل شيوعًا، حيث كان من بين الأعراض العشرة الأولى في وقت سابق من عام 2021 وهو الآن يحتل المرتبة 17 ، مع واحد فقط من كل خمسة أشخاص يعاني منه."
في حين أن العديد من الأفراد قد يختبرون أوميكرون على أنه نزلة برد ، إلا أن المرض يمكن - ومع ذلك - يؤدي إلى الوفاة، ويمكن للناس أيضًا تجربة العلامات طويلة المدى التي تعطل حياتهم اليومية ، والتي يشار إليها باسم Covid المطول.
حددت NHS أن Covid المطول تم تحديده كعلامات نهائية "أسابيع أو أشهر بعد انتهاء العدوى، وقد تشمل علامات كوفيد الشائعة المطولة ما يلي:
- التعب الشديد (التعب)
- ضيق في التنفس
- وجع أو ضيق في الصدر
- مشاكل في الذاكرة والتركيز ("ضباب الدماغ")
- صعوبة النوم (الأرق).
- خفقان القلب
- دوخة
- الاكتئاب والعصبية
- طنين الأذن
- الشعور بالغثيان ، الإسهال ، آلام البطن ، فقدان الرغبة في تناول الطعام
- ارتفاع في درجة الحرارة ، سعال ، مضاعفات ، التهاب في الحلق ، تغيرات في حاسة الشم أو الأسلوب
- الطفح الجلدي.
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