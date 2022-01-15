اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 02:30 م
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أسعار النفط تسجل 86.06دولار لبرنت و83.82دولار للخام الأمريكى

السبت، 15 يناير 2022 02:06 م
أسعار النفط تسجل 86.06دولار لبرنت و83.82دولار للخام الأمريكى صورة ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط ،86.06دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية الجمعة ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.82دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة شهدت ارتفاعا بأكثر من2%،كما حققت مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع علي التوالى. وارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثالث من عام 2021 بنحو 1.1 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 2.1 % مقارنـة بـالربع السابق ، ليصـل إلـى نـحـو 52.3 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 3.2 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 6.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي،وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

 

وأشار التقرير، إلى أنه من ضمن تلك الدول، ارتفاع الطلب على النفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيـا خـلال الربع الثالث من عام 2021 بنحـو 570 ألـف برميـل / يـوم مقارنـة بـالربع السابق ليصـل إلـى 12.4 مليـون برميل / بوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 730 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي .


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