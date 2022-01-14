‏"داونينج ستريت" يعتذر للملكة اليزابيث لإقامة حفلات ليلة جنازة الأمير فيليب

كتبت: نهال أبو السعود

اعتذر داونينج ستريت لقصر باكنجهام عن إقامة حفلتين للموظفين في الليلة التي سبقت جنازة الأمير فيليب، وفقا لشبكة بي بي سي.

عقدت التجمعات في 16 ابريل من العام الماضي 2021 واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بحسب تقارير صحيفة التليجراف التي كشفت عن الامر للمرة الأولى.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه "مؤسف للغاية أن يحدث ذلك في وقت حداد وطني".

لم يكن رئيس الوزراء بوريس جونسون في أي من التجمعين الذي قدم داونينج ستريت الاعتذار عنهم لكنه يواجه أسئلة حول انتهاكات لقيود كورونا في رقم 10

أدى الكشف عن الحفل الأخير إلى رد فعل عنيف من أحزاب المعارضة ، الذين قارنوا سلوك جونسون وموظفي رقم 10 بصور الملكة اليزابيث جالسة بمفردها في جنازة دوق إدنبرة الأمير فيليب بسبب قيود كورونا المفروضة وقتها.

تم عقد اللقاءات بين الموظفين ، في 16 أبريل من العام الماضي ، في وقت حظرت فيه قيود Covid الاحتفالات الاجتماعية في الأماكن المغلقة، وتمت إضافتهم إلى قائمة التجمعات في المباني الحكومية التي يتم التحقيق فيها من قبل الموظف المدني الكبير سو جراي.

بعد الاعتذار ، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر: "هذا يظهر مدى جدية بوريس جونسون في تحطيم منصب رئيس الوزراء"، وأضاف: "المحافظون خذلوا بريطانيا. الاعتذار ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن يقدمه رئيس الوزراء للقصر اليوم.. يجب على بوريس جونسون أن يفعل الشيء اللائق وأن يستقيل"

وبحسب التقرير، من المعلوم أن الاعتذار للقصر قدمه مسؤولون حكوميون ولن يفصح المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى ما إذا كان جونسون قد اعتذر شخصيًا للملكة.

في وقت سابق ، قالت وزيرة الخارجية ليز تروس إنها "قلقة للغاية" بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرًا ، وتفهمت أن "الناس في جميع أنحاء البلاد غاضبون"، كما حثت الجمهور على انتظار تحقيق السيدة جراي ، لكنها أضافت: "نحن واضحون جدًا أن هناك أخطاء حقيقية ارتكبت".

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اعتذر داونينج ستريت لقصر باكنجهام عن إقامة حفلتين للموظفين في الليلة التي سبقت جنازة الأمير فيليب، وفقا لشبكة بي بي سي.

عقدت التجمعات في 16 ابريل من العام الماضي 2021 واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بحسب تقارير صحيفة التليجراف التي كشفت عن الامر للمرة الأولى.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إنه "مؤسف للغاية أن يحدث ذلك في وقت حداد وطني".

لم يكن رئيس الوزراء بوريس جونسون في أي من التجمعين الذي قدم داونينج ستريت الاعتذار عنهم لكنه يواجه أسئلة حول انتهاكات لقيود كورونا في رقم 10

أدى الكشف عن الحفل الأخير إلى رد فعل عنيف من أحزاب المعارضة ، الذين قارنوا سلوك جونسون وموظفي رقم 10 بصور الملكة اليزابيث جالسة بمفردها في جنازة دوق إدنبرة الأمير فيليب بسبب قيود كورونا المفروضة وقتها.

تم عقد اللقاءات بين الموظفين ، في 16 أبريل من العام الماضي ، في وقت حظرت فيه قيود Covid الاحتفالات الاجتماعية في الأماكن المغلقة، وتمت إضافتهم إلى قائمة التجمعات في المباني الحكومية التي يتم التحقيق فيها من قبل الموظف المدني الكبير سو جراي.

بعد الاعتذار ، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر: "هذا يظهر مدى جدية بوريس جونسون في تحطيم منصب رئيس الوزراء"، وأضاف: "المحافظون خذلوا بريطانيا. الاعتذار ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن يقدمه رئيس الوزراء للقصر اليوم.. يجب على بوريس جونسون أن يفعل الشيء اللائق وأن يستقيل"

وبحسب التقرير، من المعلوم أن الاعتذار للقصر قدمه مسؤولون حكوميون ولن يفصح المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى ما إذا كان جونسون قد اعتذر شخصيًا للملكة.

في وقت سابق ، قالت وزيرة الخارجية ليز تروس إنها "قلقة للغاية" بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرًا ، وتفهمت أن "الناس في جميع أنحاء البلاد غاضبون"، كما حثت الجمهور على انتظار تحقيق السيدة جراي ، لكنها أضافت: "نحن واضحون جدًا أن هناك أخطاء حقيقية ارتكبت".