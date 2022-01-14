يا رب صبرنى.. زوجة مهندس الدقهلية تنهار بالبكاء: حقه رجعله (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، زوجة مهندس الدقهلية أحمد عاطف، بعد أن قضت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهم بقتله للمفتى.

وقالت زوجة المهندس أحمد عاطف متأثرة لـ"اليوم السابع"، إنها شعرت بعدة أحاسيس متضاربة بعد سماع حكم القاضي ليلة أمس بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، حيث شعرت أنها انتقمت لأجل زوجها، وبظهور الحق وعدل الله، وعودة حق زوجها، مضيفة أنها فور سماع حكم القاضي اتجهت مسرعة نحو القاتل وهو في قفص المحاكمة، وظلت تصرخ بصوت مرتفع يملأه الفرح، مرددة "حقك جه يا أحمد والنهاردة يوم عزاك".

وتابعت أنها ظلت خائفة طوال فترة المحاكمة وخلال اللحظات التي سبقت النطق بالحكم، فانتابها الشك للحظات بأن الحق والعدل قد يسيرا لمسار آخر بعيدا عن إعدام القاتل، حيث إن محامي القاتل لعب على أوتار أخرى غير القتل وأن القتيل كان على مشاجرة مع القاتل جعلته يدافع عن نفسه، مشيرة إلى أنها خشيت أن يقتنع القاضي بذلك، رغم اختلاف تلك الأدلة عن الواقع وعدم منطقيتها، مؤكدة أن الحق ظهر في النهاية.

"أحمد كان المادة الخام للطموح".. هكذا تذكرت الزوجة زوجها للحظات، فقالت إن طموحه لم يعرف حدودًا، كان يملك مكتبا على اسم طفلهما، حيث أراد أن يفتتح شركة مقاولات واستشارات هندسية؛ ليؤمن مستقبل طفليهما ويعيشوا حياة أفضل، مشيرة إلى أنها ستحاول جاهدة بكل قوتها أن تحقق أمانيه التي حلموا بها سويا، حتى يصبح طفليهما في أفضل مكانة.