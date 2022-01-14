هل تناول الفطر يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب؟.. دراسة تحدد أصناف وجدت فعالية

كتبت إيناس البنا

على الرغم من عدم وجود حل سحري لعلاج الاكتئاب بالعناصر الطبيعية دفعة واحدة ، إلا أن هناك أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الإرغوثيونين الموجودة في الفطر والتي يراقبها العلماء.

في يونيو 2019 ، نشرت صحيفة الجارديان تقريرًا حول دراسة أجريت قبل ثلاث سنوات، و ذكرت أن رجل يبلغ من العمر 56 عامًا تم قبوله في مستشفى هامرسميث في لندن وكان يُعطى دواء عن طريق الفم (كبسولات) من السيلوسيبين ، المكون النشط للفطر السحري.

وكان المريض - لم يكن لدى مايكل فكرة عما سيحدث بعد ذلك، لقد حارب الاكتئاب لمدة 30 عامًا وحاول العلاجات بالكلام وأنواع عديدة من مضادات الاكتئاب دون نجاح. وبدرجات متفاوتة ، لاحظ مايكل وجميع المشاركين الـ 18 الآخرين أن أعراضهم تقل بعد أسبوع من جلستين واستقرت إلى حد كبير لمدة ثلاثة أشهر.

وعالج الفريق حوالي ثلث المرضى البالغ عددهم 60 مريضًا ، وقالوا إن النتائج المبكرة كانت واعدة بالنسبة لسيلوسيبين، تم استدعاء مجموعة الفطر التي تحتوي على السيلوسيبينفطر سحري.

وذكر تقرير آخر في صحيفة الجارديان أن الفطر السحري قد "يعيد ضبط" نشاط دوائر الدماغ الرئيسية المعروف عنها أنها تلعب دورًا في الاكتئاب، وأضافت أن الأدوية أظهرت نتائج واعدة في علاج الاكتئاب والإدمان في عدد من التجارب السريرية على مدى العقد الماضي.

استخدم باحثو إمبريال كوليدج لندن psilocybin - المركب ذو التأثير النفساني الذي يحدث بشكل طبيعي في الفطر السحري - لعلاج عدد صغير من المرضى المصابين بالاكتئاب ، ومراقبة وظائف الدماغ ، قبل ذلك وبعده.

الآن، وفقًا لتقرير في Science Alert ، يشير تحليل واسع النطاق للأشخاص الذين يتناولون الفطر إلى أن لديهم مخاطر أقل للإصابة بالاكتئاب.

لا يزال الباحثون غير قادرين على معرفة كيف وماذا يعمل في عيش الغراب لشفاء الدماغ، في الوقت الحالي ، يقول المؤلفون إنه يجب تفسير البيانات بحذر، هناك دائمًا احتمال أن تكون النتائج مجرد ارتباط ، خاصة وأن تناول المزيد من الفطر لا يبدو أنه يقلل من احتمالات الإصابة بالاكتئاب أكثر من ذلك.

ومع ذلك ، تعد هذه واحدة من أولى الدراسات القائمة على الملاحظة حول استهلاك الفطر العام والاكتئاب ، وفقًا لتقرير موقع Science Alert.com. يتضمن النظام الغذائي وبيانات الصحة العقلية لأكثر من 24000 بالغ في جميع أنحاء الولايات المتحدة من 2005 إلى 2016.

لا تفرق النتائج بين أنواع مختلفة من الفطر ، لكنها تتفق مع العديد من التجارب السريرية الصغيرة على فطر عرف الأسد (Hericium Erinaceus ) ، والتي وجدت أن تناول أنواع معينة من الفطريات يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب والقلق.

فطر الزر الأبيض ( Agaricus Bisporus ) هو أكثر الفطريات شيوعًا في الولايات المتحدة وهو مليء بالبوتاسيوم ، والذي يُعتقد أنه يساعد في تقليل القلق. من المعروف أن أنواع عيش الغراب الأخرى الصالحة للأكل مثل عرف الأسد تحتوي على عوامل التغذية العصبية المرتبطة بصحة الدماغ ، فضلاً عن العوامل المضادة للالتهابات ، والتي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

يأتي الفطر غنيًا بمجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في آثارها الواضحة المضادة للاكتئاب، سوف تتطلب معرفة العوامل المؤثرة العديد من الدراسات الجزيئية والسريرية والوبائية.

هل يمكن أن يكون الإرغوثيونين الموجود في عيش الغراب الذي يعمل عليه العلماء كمضاد للاكتئاب؟ يعتبر Ergothioneine أحد مضادات الأكسدة القوية التي لا يمكننا الحصول عليها إلا من خلال النظام الغذائي - - يحتوي الفطر على أعلى تركيزات من أي أطعمة طازجة نستهلكها.