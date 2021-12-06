الفطر مفيد لصحتك.. أشهره فطر المحار ينظم السكر ويحسن المناعة

كتبت إيناس البنا

الفطر من الأطعمة التي يتم استهلاكها بشكل شائع وهي ليست فواكه ولا خضروات،لكن الفطريات تعتبر بديلاً شائعًا للحوم للنباتيين.

وفقا لتقرير موقع هيلث لاين" healthline"، فإن الفطر غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين د وفيتامينات ب والنحاس والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم. هذه الأطعمة منخفضة في السعرات الحرارية وتأتي مع العديد من الفوائد الصحية، من صحة القلب إلى الوظيفة الإدراكية ، يمكن أن يساعد استهلاك الفطر في تحسين الصحة بشكل كبير، علاوة على ذلك ، فإن وجود السكريات يغرس خصائص البريبايوتك في الفطر مما يجعلها جيدة لصحة الأمعاء.

أصناف الفطر الصالحة للأكل

فيما يلي بعض أنواع الفطر التي يمكن العثور عليها في الهند:

فطر الأزرار:

هذا هو أكثر أنواع الفطر شيوعًا ويطلق عليه أيضًا أسماء الفطر، والفطر الأبيض ، وما إلى ذلك ، واسمه النباتي هو Agaricus bisporus. تشمل بعض الفوائد الصحية الشائعة لفطر عيش الغراب تحسين الصحة المعرفية وتحسين صحة القلب والمزيد. فطر الأزرار صغير الحجم وذو سيقان قصيرة وغطاء أملس.

فطر شيتاكي:



مع قبعات تشبه المظلة، يكون فطر شيتاكي بنيًا وذو سيقان قصيرة ويتم استهلاكه بشكل شائع في أجزاء من شرق آسيا، اسمها النباتي هو Lentinula edodes. تحتوي هذه الأصناف على مركب مخفض للكوليسترول يعرف باسم إريتادنين، وبصرف النظر عن خصائصه المضادة للالتهابات ، يمكن أن يعزز فطر شيتاكي المناعة.

فطر الميتاكي:



يُعرف هذا الصنف أيضًا باسم الفطر الراقص أو دجاجة الغابة وتشبه مجموعة قبعاتها زهرة، يعتبر فطر الميتاكي صحيًا نظرًا لقلة السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول فيه.

فطر Enoki:



يُعرف فطر Enoki أيضًا باسم الساق المخملية وله غطاء صغير بساق طويل ورفيع، يمكن تناول هذا الصنف اللذيذ مطبوخًا أو نيئًا ويمكن أن يساعد في تعزيز المناعة وتعزيز صحة القلب والدماغ.

فطر المحار:



المعروف أيضًا باسم فطر hiratake ، هذه الفطريات الصالحة للأكل لها جذع قصير جدًا أو بدون جذع وقبعات على شكل المحار، أكثر أنواع فطر المحار شيوعًا هو محار اللؤلؤ وقد تشمل بعض الأنواع الأخرى المحار الذهبي والمحار الوردي ومحار العنقاء، يمكن أن يساعد هذا التنوع في تنظيم مستويات السكر في الدم ، وتعزيز المناعة ، وتحسين صحة الأمعاء.