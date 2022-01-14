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هبوط بورصات الإمارات خلال تعاملات جلسة الجمعة..و"دبي" تتراجع بنسبة 0.39%

الجمعة، 14 يناير 2022 04:19 م
هبوط بورصات الإمارات خلال تعاملات جلسة الجمعة..و"دبي" تتراجع بنسبة 0.39% سوق الإمارات للأوراق المالية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت الأسواق الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، ثاني جلسة بعد تعديل مواعيد التداول بأسواق المال الإماراتية، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي،  بنسبة 0.39% خاسرًا 12.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3201.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 56.4 مليون سهم محققة ما قيمته 109.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1626 صفقة لعدد 26 سهمًا.
 
وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.19%.
 
وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 13.81%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 1.65%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.25%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.3 مليون ورقة بقيمة 26.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.8%.
 
كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.012% ليغلق عند مستوى 8425.4 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.72 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 166 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5071 صفقة.
 
وارتفع 41 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 3.13%، ثم سهم "شركة الصير المعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.3%، ثم سهم "شركة شيميرا يوستس إيكاف-شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات" بنسبة 2.12%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 6.84%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 4.92%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 331.2 مليون درهم.
 

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