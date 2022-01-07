تباين أداء أسواق المال الإماراتية فى أول جلسة تداول تعقد يوم الجمعة

كتب هانى الحوتى

تباين أداء الأسواق الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، أول جلسة بعد تعديل مواعيد التداول بأسواق المال الإماراتية، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.74% رابحًا 23.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3219.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 165 مليون سهم محققة ما قيمته 223.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3675 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ب بورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.03%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.87%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.23%، 0.21%، على التوالي.

وقفز 21 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 15%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.95%، وتراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة يونيكاي للأغذية بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.1 مليون ورقة بقيمة 38.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.59%.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.18% خاسرًا 15.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8379.475 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.72 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 173 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 6087 صفقة.

وهبط قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.76%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.4%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وارتفع 41 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 14.58%، ثم سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 4.23%، ثم سهم "شركة الصير المعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.77%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 8.46%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.65%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.14%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 294.6 مليون درهم.