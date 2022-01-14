نصائح فعالة للقضاء على آلام جوعك فى الدايت.. احرص على البروتين واشرب الماء

كتبت مروة هريدى

الشعور بآلام الجوع المتكررة، يمكن أن يكون ضارًا للجسم لأنه قد يؤدي إلى الشعور بالذنب وقد يترتب عليه خطر الإفراط في تناول الطعام وعادات تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، وفي النهاية يؤدى الأمر إلى زيادة فى الوزن، لذلك، فإن السيطرة على آلام الجوع أمر ضروري لضمان الصحة العامة، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

فيما يلى.. بعض الطرق للسيطرة على الجوع والتي يمكنك من خلالها البقاء ممتلئًا لفترات أطول وتجنب الإفراط في تناول الطعام غير الصحى:



لا تفوت تناول البروتين من أجل الحفاظ على إشباع جسمك مع ضمان صحة الخلايا والعضلات، يجب إضافة البروتين بدرجة كافية إلى نظامك الغذائي، حيث يشار إلى البروتين أيضًا على أنه لبنة بناء الجسم ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الجسم ممتلئًا لفترة أطول، قم بتحميل الأطعمة الغنية بالبروتين مثل بذور الشيا والدجاج والبيض والمكسرات وغيرها.

إدارة الإجهاد

يجب أن تكون قد سمعت عن مصطلح "الأكل تحت الضغط"، حيث غالبًا ما يلجأ الناس إلى تناول الأطعمة المريحة والحلويات السكرية عندما يكونون تحت الضغط، هذا بسبب زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم، ولمنع الاستهلاك غير الصحي للطعام، تأكد من إدارة مستويات التوتر والإجهاد لديك بشكل جيد.

حافظ على رطوبتك

هل شربت كمية كافية من الماء؟ قد تكون آلام الجوع المتكررة علامة على أنك لم تتناول كمية كافية من الماء، حيث يمكن لشرب كوب من الماء فى لحظة جوعك أن يحل أي شيء.

قم بإعداد السلطة بشكل صحيح

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يحاولون اتباع نظام غذائي ثابت من مشكلة الجوع المتكرر، ولأن السلطة أحد الأطعمة المشهورة فى أى نظام نتبعه لفقدان الوزن، حيث تندرج تحت قائمة الوجبات الخفيفة، تأكد من تحميل السلطة الخاصة بك بالألياف والدهون والبروتين من أجل الشعور بالشبع وتجنب آلام الجوع، يمكنك إضافة أطعمة مثل الأفوكادو والدجاج والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات وما إلى ذلك إلى السلطة حتى تحصل على الشبع. اخدع جسمك

هل تعلم أنه يمكنك خداع جسدك للشبع؟ حيث يمكنك تحقيق مستويات دائمة من الشبع، وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات من خلال تناول وجبة تبدو وكأنها كبيرة، حيث يمكن للمرء أن يظل مشبعًا لفترات أطول دون زيادة كمية الطعام إلى وجباته، ويمكن القيام بذلك عن طريق تقطيع الفواكه والخضروات إلى قطع أصغر بحيث تشغل مساحة أكبر في طبقك، وغيرها من الحيل.