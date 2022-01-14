منتجات البترول فى صدارة قائمة السلع الأعلى تصديرا بـ931 مليون دولار فى أكتوبر

كتب: مدحت عادل

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.8 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.5 مليار دولار في شهر أكتوبر عام 2020 بزيادة نسبتها 48.2%، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن الصادرات من منتجات البترول جاءت في صدارة قائمة السلع التى ارتفعت صادرتها خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 931.9 مليون دولار، مقابل 235 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 296.6%، بالإضافة إلى صادرات البترول الخام والتي بلغت قيمتها نحو 330.7 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 87.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة نسبتها 227.1%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجلت قيمة العجز 2.63 مليار دولار مقابل 3 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض بلغت 12.4٪، وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عجز الميزان التجاري إلى عدة أسباب، من بينها ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبة 48.2٪ حيث بلغـت 3.76 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1٪، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 5٪، فواكه طازجه بنسبة 8.3٪، وسجاد وكليم بنسبة 23.5٪.