اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 06:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

منتجات البترول فى صدارة قائمة السلع الأعلى تصديرا بـ931 مليون دولار فى أكتوبر

الجمعة، 14 يناير 2022 06:00 ص
منتجات البترول فى صدارة قائمة السلع الأعلى تصديرا بـ931 مليون دولار فى أكتوبر خط بترول - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.8 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.5 مليار دولار في شهر أكتوبر عام 2020 بزيادة نسبتها 48.2%، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن الصادرات من منتجات البترول جاءت في صدارة قائمة السلع التى ارتفعت صادرتها خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 931.9 مليون دولار، مقابل 235 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 296.6%، بالإضافة إلى صادرات البترول الخام والتي بلغت قيمتها نحو 330.7 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 87.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة نسبتها 227.1%.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجلت قيمة العجز 2.63 مليار دولار مقابل 3 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض بلغت 12.4٪، وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عجز الميزان التجاري إلى عدة أسباب، من بينها ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبة 48.2٪ حيث بلغـت  3.76  مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1٪، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 5٪، فواكه طازجه بنسبة 8.3٪، وسجاد وكليم بنسبة 23.5٪.


بترول

منتجات بترول

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى فى ديسمبر 2021

الإثنين، 10 يناير 2022 08:12 ص

الورد المفتح فى الجناين.. جهاز الإحصاء يكشف: مليار و985 مليون جنيه صادرات مصر من النباتات العطرية خلال 9 أشهر من عام 2021.. 251 مليون جنيه فى سبتمبر فقط.. و40 نوعا من أصل 2500 الأشهر فى التصدير

الإثنين، 03 يناير 2022 05:02 م

جهاز الإحصاء بفلسطين: الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 7% فى الربع الثالث من العام الجارى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:00 ص

جهاز الإحصاء يرصد ظاهرة التدخين بين الشباب.. نسبة التدخين بين الذكور 20.8% والإناث لا تتعدى 0.1٪.. نسبة المدخنين للفئة العمرية من 15-19 سنة و20-24 سنة وارتفاعها فى الريف يشير إلى البداية المبكرة للتدخين

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة