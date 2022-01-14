معدية النقل النهرى.. تنقل آلاف المواطنين يوميا بين الغربية والدقهلية (فيديو)

الغربية - محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من داخل مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وتحديدا من منطقة كورنيش النيل بشارع البحر بالمدينة، وذلك لمتابعة معدية النقل النهري والتي تنقل الآلاف من المواطنين يوميا.

وتعد معدية النقل النهري هي وسيلة المواصلات والتنقل الأقرب بين مدينتي زفتي بمحافظة الغربية ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويستقلها المواطنون يوميا للتنقل بين المحافظتين وقضاء مصالحهم، ويتم مراجعة كافة وسائل الأمان لها من جانب مسئولي الوحدات المحلية بالمحافظتين يوميا حفاظًا علي سلامة المواطنين.