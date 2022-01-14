اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مطار هونج كونج يمنع رحلات الترانزيت من 153 دولة

الجمعة، 14 يناير 2022 03:23 م
مطار هونج كونج يمنع رحلات الترانزيت من 153 دولة هونج كونج
وكالات

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أعلن مطار هونج كونج الدولي، اليوم الجمعة، أنه سيحظر رحلات الترانزيت من أكثر من 150 دولة في تشديد جديد لإجراءات المدينة لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقال المطار في بيان "ستعلق خدمات نقل/ترانزيت الركاب عبر مطار هونج كونج الدولي لأي أشخاص أقاموا في أماكن مصنفة ضمن المجموعة (أ) في الأيام الـ21 الأخيرة"، والتي تندرج فيها 153 دولة ويتعين على القادمين منها العزل 21 يوما.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ الأحد، ويستمر تطبيقه مدة شهر.

واعتبر وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج ادوارد لاو في مقابلة مع صحيفة "فاينانشل تايمز" أن المحاربة العالمية لتفشي متحور "أوميكرون" تعزز من قوة مقاربة المدينة لتفشي الوباء، مضيفا: "أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يُعطي جدولا زمنيا دقيقا" لإجراءات رفع الحظر على الحركة على الحدود.

 


مطار هونج كونج

هونج كونج

رحلات الترانزيت

كورونا

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