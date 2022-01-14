مصر والأردن وأمريكا وروسيا يتصدرون قائمة أبطال النسخة الـ29 لماراثون مصر الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت بالبر الغربي فى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون مصر الدولى أمام معبد حتشبسوت، والذي يقام للعام الـ29 على التوالي، بمشاركة 350 متسابقا من 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وجاءت قائمة أبطال السباقات المختلفة بالماراثون كما يلي:-

أولاً:- في سباق 42 كم رجال، جاء في المركز الأول العداء الأردني، محمد فايز، وجاء العداء المصري، محمود عوض في المركز الثاني، فيما احتل العداء الروسي، إيليا يوكوشاب، المركز الثالث.

ثانياً:- في سباق 42 كم سيدات جاءت العداءة الأمريكية، ميلين الدين، في المركز الأول، تلتها العداءة الأيرلندية جودي هامبتون، في المركز الثاني، وجاءت العداءة الأمريكية فيرنيكا بديلا، في المركز الثالث.

ثالثاً:- في سباق 22 كم رجال، جاء العداء الأردني، رأفت الزبون في المركز الأول، يليه مواطنه الأردني عبد الحافظ العوايدة، في المركز الثاني، ثم الأردني حمزة العشوش، في المركز الثالث.

رابعاً:- في سباق 22 كم سيدات، احتلت العداءة المصرية، منال أحمد، المركز الأول، تلتها العداءة الأردنية ناهد خالد البوّات، في المركز الثاني، وجاءت البريطانية كلير شارلتون في المركز الثالث.

خامسياً:- في سباق 12 كم رجال، جاء العداء الأردني، سعد سلامة، في المركز الأول، ثم مواطنه الأردني أحمد محيسن، في المركز الثاني، ثم الأردني مهدي فريوان، في المركز الثالث.

سادساً:- في سباق 12 كم سيدات، جاءت العداءة الأردنية صبرية المرادات، في المركز الأول، تلتها البريطانية صوفيا كركبي، ي المركز الثاني، ثم المصرية إيمان يوسف في المركز الثالث.

سابعاً:- في سباق 5 كم رجال، حمزة خالد من مصر في المركز الأول، ثم محمود أحمد من مصر في المركز الثاني، وجاء الروسي يورشنكو إيليا، في المركز الثالث.

ثامنياً:- في سباق 5 كم سيدات، جاءت الأمريكية آنا أوستن، في المركز الأول، ثم المصرية آية طعيمة في المركز الثاني، ثم مواطنتها المصرية فيروز يوسف في المركز الثالث.

وكان قد التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، مع اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذي يقام للعام التاسع والعشرون على التوالي بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، أن الماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية، موضحاً أنه تم التنسيق الكامل مع هيئة تنشيط السياحة ومع الشباب والرياضة والطب البيطري والجهات الأمنية وادارة مرور الاقصر والصحة بالاقصر لإقامة وتأمين هذا الماراثون .

فيما قال جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولى، ان إقامة السباق دون توقف يعد رسالة واضحة للعالم تتمتع مصر بالأمن والأمان وحرص العديد من المتسابقين العالميين على المشاركة في هذا السباق الدولي، بالإضافة إلى ما تتمتع به محافظة الاقصر من مقومات تؤهلها لاستضافة المعسكرات الرياضية بجانب ما تمتعها بشمس مشرقة وحضارة خلابة.

فيما وأشار صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر إلى مديرية الشباب والرياضة بالاقصر قد شاركت في تنظيم هذا الحدث طوال النسخ السابقة كل عام وكذلك هذا العام بأعداد من المنظمين والحكام والمشاركين وقد قدمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر بكافة أوجه الدعم اللازمة لقيادات الماراثون و المتسابقين المشاركين فيه لبث رسالة حب وسلام لكافة المشاركين من مختلف العالم .

وشارك في الماراثون 350 شخصا من 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا، وجرت المنافسة على سباق لمسافات 42 كم و 21 كم و 12كم بجانب منافسات للياتيناج .

وقد بدأ خط سير السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.