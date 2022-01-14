لحظة تسليم أبطال ماراثون الأقصر من حول العالم الميداليات أمام معبد حتشبسوت

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات تسليم جوائز المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي المقام في ساحة معبد الملكة حتشبسوت للعام 29 على التوالى.

ومن جانبه صرح أكد الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، أنه تم التنسيق الكامل مع هيئة تنشيط السياحة ومع الشباب والرياضة والطب البيطري والجهات الأمنية وادارة مرور الاقصر والصحة بالاقصر لإقامة وتأمين هذا الماراثون .

وقال جاسر رياض مدير الشركة المنظمة للماراثون، ان إقامة السباق دون توقف يعد رسالة واضحة للعالم تتمتع مصر بالأمن والأمان وحرص العديد من المتسابقين العالميين على المشاركة في هذا السباق الدولي وهذا بالإضافة إلى ما تتمتع به محافظة الاقصر من مقومات تؤهلها لاستضافة المعسكرات الرياضية بجانب ما تمتعها بشمس مشرقة وحضارة خلابة .

وأشار صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالاقصر قد شاركت في تنظيم هذا الحدث طوال النسخ السابقة كل عام، وكذلك هذا العام بأعداد من المنظمين والحكام والمشاركين وقد قدمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر بكافة أوجه الدعم اللازمة لقيادات الماراثون والمتسابقين المشاركين فيه لبث رسالة حب وسلام لكافة المشاركين من مختلف العالم .

وشارك في الماراثون 350 شخصا من 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وجرت المنافسة على سباق لمسافات 42 كم و 21 كم و 12كم بجانب منافسات للباتيناج، وقد بدأ خط سير السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.