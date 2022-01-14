مصرع 9 أشخاص بعدما غمرت مياه الفيضانات محطة كهرباء فى الصين

كتب وكالات

لقى 9 أشخاص مصرعهم بعدما غمرت مياه الفيضان مبنى فى محطة كهرباء بولاية قانتسى التبتية ذاتية الحكم، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وحجز الفيضان الذى وقع 11 من موظفى الصيانة بمحطة الكهرباء فى محافظة دانبا، كما أنقذ شخصان دون إصابات خطيرة.

وتم سحب المياه من المبنى عصر اليوم الجمعة، ليتم بذلك الانتهاء من عملية الإنقاذ التى شارك فيها أكثر من 500 عامل إنقاذ من الإدارات المعنية على مستوى المقاطعة والولاية والمحافظة.

وبدأ التحقيق فى سبب الحادث وفق ما أفادت وكالة "شينخوا".