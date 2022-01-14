مصرع شخص وإصابة 5 آخرين نتيجة تسمم غذائى فى أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 5 آخرين فى حادث تسمم غذائى بسبب تناول وجبة تونة فاسدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ بتسمم 6 أشخاص نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة وبالانتقال إلى موقع البلاغ بمنطقة الوليديه تبين وفاة "احمد م م " 20سنه المنصورة، وإصابة كلا من " صبرى م ع 19سنه المنصوره ، وأحمد ه أ 19سنه سوهاج ، و محمد ط م 19 سنه المنصوره، ويوسف م ع د20سنه الجيزة ، ومصطفى أ ع 20سنه الجيزه وتم النقل إلى مستشفى الايمان العام، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.