إصابة أسرة من 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب زوج وزوجته و3 من أبنائهما، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي عبارة عن مغص معوض وقيء عقب تناولهم وجبة طعام فاسد بمنزلهم بمدينة إهناسيا ببني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.



وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول 5 من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال مصابون بمستشفى إهناسيا المركزي، بأعراض اشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.



واستقبل مستشفى اهناسيا المركزي الزوج ويدعى محمود . ش م 55 سنة، بدون عمل، وزوجته نجوى. ع 49 سنة، ربة منزل، وأبناءهم مروة 19 سنة، ملك 14 سنة، زهرة 14 سنة، ميار 22 سنة. جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل فسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا المركزي تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، والحالة العامة مستقرة للمصابين وتم تحرير محضر بالواقعة.