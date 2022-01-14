مرصد يمني: شاب ينتزع أكثر من 50 لغما حوثيا في شبوة

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قال المرصد اليمني للألغام إن شابا من أبناء مديرية بيحان في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، قرر العمل على نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في مناطق تم تحريرها مؤخراً بالمحافظة، وتمكن من انتزاع أكثر من 50 لغما.



وأضاف المرصد - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - أن الشاب الذي يعمل متطوعا إلى جانب آخرين من أبناء المنطقة انتزع أكثر من 50 لغما زرعها الحوثيون في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة المطيرية في بيحان.



وعمدت المليشيا الحوثية إلى زراعة الألغام المتنوعة في مديريات عسيلان وبيحان وعين غرب شبوة، قبل أن يتم طردها بعملية عسكرية خاضتها ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.



وزرعت مليشيا الحوثي أكثر من مليوني لغم في اليمن، تسببت بمقتل أكثر من 20 ألف مدني، بحسب تقارير حقوقية.