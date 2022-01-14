مدينة البياضية بالأقصر تناقش خطط قرى ونجوع لم تدخلها خدمة الصرف الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، فعاليات الإجتماع التنسيقى الأول برئاسة نائب رئيس المدينة محسن ربيع، وحضور رؤساء القرى والإدارة الهندسية، مع استشارى التخطيط العمرانى بهيئة الصرف الصحى، وذلك بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية.

وتناول الإجتماع التنسيقى الأول لمدينة البياضية، بحث القرى والنجوع التى لم تدخل خدمة الصرف الصحى، وكذلك المشاريع القائمه والصعوبات التى تواجه التنفيذ، كما تمت مناقشة التطوير مع رؤساء القري والاماكن المحرومه وتم تجهيز أماكن المحطات بالكامل، وبهذا ستكون مدينة البياضية وقراها والنجوع خاصه بعد دخول قرية الروافعة الحيز العمراني المعتمد مستكملة تماماً خلال العامين القادمين.

وفي نفس السياق وتنفيذاً لتوجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قامت رئاسة مدينة البياضية بالتعاون مع المنطقه الثامنة للطرق بقنا، بإزالة عامود تالف نتيجه حادث سيارة أعلى كوبرى الحبيل، حيث تم رفع العامود التالف وتركيب عامود جديد بدلا منه، وناشدت مدينه البياضية والمنطقه الثامنه للطرق بقنا وإدارة مرور الأقصر المواطنين بتوخى الحيطه والحذر والالتزام بالسرعات المقررة قانوناً حفاظاً على أرواح المواطنين، وضرورة إتباع القواعد المرورية السليمة على كافه الطرق السريعة والداخلية.

وكان قد قاد رجال رئاسة مدينة البياضية بقيادة محمد صحصاح رئيس المدينة، حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار إزالة على أملاك الرى تنفيذاً لحكم قضائى بات، وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حكم المحكمة الإدراية العليا ولجنه البت فى قرار التصالح التى أصدرت قرارها برفض التصالح نظراً للتعدى على أملاك الدولة.

وقال وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، فى بيان صحفى، إنه خرجت الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية بالإشراف على تنفيذ القرار الصادر برئاسة رئيس قرية البغدادى مصطفى على، والحملة الميكانيكية بالمدينة والقرية بناحية البغدادى، حيث تمت إزالة سور وغرفة حراسة بطول 110م وغرفة بمساحة 30.5 م، وتم تسليم الأرض إلى الرى جهة الولاية، حيث شارك فى الحملة قوات من مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر، واللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والعقيد عثمان صدقى مأمور المركز، والرائد محمد طلعت مباحث المركز وقوات التأمين.



مدينة البياضية تناقش خطط القرى والنجوع التى لم تدخل خدمة الصرف الصحى (1)



مدينة البياضية تناقش خطط القرى والنجوع التى لم تدخل خدمة الصرف الصحى (2)



مدينة البياضية تناقش خطط القرى والنجوع التى لم تدخل خدمة الصرف الصحى (3)