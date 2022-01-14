مدير الشباب بالقليوبية يتابع الأعمال الإنشائية لبعض مراكز الشباب المدرجة بحياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية، جولة ميدانية لمتابعة بعض مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب شبين القناطر، والمدرجه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشملت المتابعة، مراكز "كفر شبين، وزاوية الشيخ سند، والقشيش، ومركز شباب نوى، ونادي الجعافرة، ومركز شباب عرب صبيح، ومركز شباب الزهويين"، حيث وجه الصبروط بضرورة إنجاز العمل وفقا للجدول الزمني لضمان جودة وسرعة التنفيذ حيث يسير العمل بالمراكز على قدم وساق.

جدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية بمراكز شباب القليوبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" تشمل إنشاء ورفع كفاءة المبنى الإداري لعدد من المراكز وغرف خلع الملابس والأسوار والملاعب.

تأتي تلك المتابعات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للمتابعه المستمرة والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أى معوقات تعوق استمرار العمل.

جانب من الجولة بمراكز شباب القليوبية



جانب من الجولة



مدير شباب القليوبية خلال الجولة للمتابعة