اليوم السابع
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محبو وائل الإبراشي يزورون قبره في أول جمعة بعد وفاته.. لايف

الجمعة، 14 يناير 2022 03:54 م
محبو وائل الإبراشي يزورون قبره في أول جمعة بعد وفاته.. لايف
الدقهلية مرام محمد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام مقبرة الراحل الإعلامي وائل الإبراشي بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، في أول جمعة بعد وفاته.

وتوافد الأقارب والمحبين على مقبرة الراحل وائل الإبراشي بمدينة شربين، حيث أكدت إحدى السيدات التى أصرت على التواجد أمام المقبرة، أنها كانت من أشد المعجبين بالراحل وائل الإبراشى، مشيرة إلى أنها كانت تتابع كافة حلقاته فى كافة القنوات التليفزيونية التى عمل بها .

وأضافت السيدة، أن الراحل وائل الإبراشى كان رجل وطنى يحب ويدافع عن وطنه، لافتة إلى أنها كانت تتابع الحالة الصحية للراحل وائل الإبراشى من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.

وقال محمد عبدالفتاح من أهالى شربين، أنه كان يعرف الراحل الإعلامى وائل الإبراشى، مشيرا إلى أنه أتى لزيارة المقبرة من محافظة كفر الشيخ.


حقيقة وفاة وائل الابراشي

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