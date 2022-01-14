محافظ الإسماعيلية يوجه باستحداث محور مرورى للربط بين فواد عزيز وصبرى مُبدى

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة استحداث محور مرورى جديد بجوار سور مدرسة 24 اكتوبر للربط بين شارع فؤاد عزيز غالي وشارع صبرى مُبدى، وفقاً لخطة الدولة وتوجهاتها بالنهضة الشاملة لكافة شبكات الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية .



وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بوجود أزمة مروريه أثناء دخول وخروج ابنائهم الطلاب من مدرسة 24 أكتوبر، بسبب ضيق الشارع، وما يترتب عليه من ارتباك مرورى وتكدس لسيارات أهالى طلاب المدرسة.



ووجه محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تحت إشراف المهندس أحمد الشيمى بالتنسيق مع المهندس مارون اسحاق استشارى التخطيط المرورى، باستحداث محور جديد بطريق فؤاد عزيز غالى.



ومن جانبه قال المهندس احمد الشيمى مدير مديريه الطرق والنقل، إن المحور الجديد يبدأ بشارع فؤاد عزيز غالى وينتهى بشارع صبري مبدى، على أن يتم نقل باب المدرسة الرئيسى إلى شارع فرعى.



كما أوضح المهندس مارون إسحاق استشارى التخطيط أن المحور عرضه 20 مترا، ويحوى 2 حارة بينهما جزيرة بالمنتصف بمساحة متر ونصف ليصبح الطريق يخدم بنسبه 80% من المترددين علي المدرسة ، مضيفا أنه جارى العمل بهذا المحور على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريباً .



وأكد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة الحرص والحفاظ على الشكل الجمالى المميز للمحافظة، وإنشاء وتجميل عدد من الحدائق ، لافتا الي قيام مديرية الطرق والنقل بتطوير وتنجيل حديقة الفن والعلوم بهذا المحور، لتكون متنفس مجانى لأهالى المنطقة والعمارات المجاورة لها دون تكبد أى أعباء مالية .





