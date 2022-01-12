إزالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 1243 متر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشددا على المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين



وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.



وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 18 حالة تعدي على مساحة 1243 متر بنطاق 5 مراكز.



وتضمنت الحملات الرقابية تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بمساحة 633 متر بكوم حماده،وإزالة 8 حالات تعدي حوض سمكي بمساحة 220 متر بشبراخيت،كما أسفرت الحملات عن تنفيذ حالتي إزالة في المهد بالتعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 200 متر بحوش عيسى ،وإزالة و إيقاف شدة خشبيه مخالفه فى المهد على مساحه 100متر دور اول علوى بقريه الكوم برشيد خارج الحيز العمراني.



وكذلك إزالة حالة تعدي بمساحة 90 م بنطاق قرية زاويه غزال بدمنهور وإزالة 18 حالة تعدى على مساحة 1243 متر مربع،يذكر ان الحملات الرقابية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية تأتى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لازالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر .

