متهم يعترف لـ مباحث القاهرة بتزوير الأوراق والمستندات لبيع العقارات

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف عنصر إجرامى أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية فى منطقة عابدين، بعد إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات، وتم القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية – ورق كربون "جميعهم مقلدين" – مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) أمكن ضبطه.

وبإرشاده تم ضبط (عدد من الأختام مُقلدين وعدد 2 طباعة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – عدد من الأفراخ "تستخدم فى اصطناع بطاقات الرقم القومى - مبالغ مالية)، وأقر بحيازته للمضبوطات وإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.