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كهرباء إسنا شرق تعلن قطع خدمتها غدا عن 17 منطقة لصيانة لوحة التوزيع رقم 1

الجمعة، 14 يناير 2022 03:05 م
كهرباء إسنا شرق تعلن قطع خدمتها غدا عن 17 منطقة لصيانة لوحة التوزيع رقم 1 قطع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة توزيع كهرباء إسنا شرق، بجنوب الأقصر، عن قطع خدمتها، غداً السبت، 15 يناير الجاري في تمام الثامنة صباحا وحتي انتهاء أعمال الصيانة، وذلك عن 17 منطقة للعمل على إجراء صيانة لوحة التوزيع رقم 1 بالمدينة.

وقالت شركة توزيع كهرباء إسنا شرق، بجنوب الأقصر، فى بيان صحفى، أن تشمل المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها ما يلي:- (مجلس ومدينة إسنا – منطقة عزبة الخزان – منطقة جامع الزهراء – منطقة الري – الشركة الايطالية – منطقة الرهبات – منطقة أرض اللواء – الكمين – مستشفي الصدر – سكة حديد إسنا – الإدارة الصحية – شارع البحر – مركز شرطة إسنا – عملية مياه المسكر – المطحن – الصرف الصحي – منطقة خلف التجارة والرمد)، وذلك لعمل صيانة للوحة توزيع رقم 1.

وصرح المهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، أن محطة محولات إسنا أقيمت بجهد 220 على 66 على 11 ك ف محطة نقل، حيث أن المحطة تربط بين محطة محولات سلوا ومحطة الأقصر جهد 220، ويتم الإستفادة من المحطة حيث أن بها محولين جهد 220 على 66 بقدرة 2 فى 125 ميجا ف أ، وبها محاولين جهد 66 على 11 ك ف بقدرة 2 فى 40 ف أ، وتغذى محطة محولات إسنا الجديدة جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات ارمنت جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات السباعية جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات الحميدات والعديسات بجهد 66 على 11 ك ف، أى أنها مسئولة على تغذية أرمنت وإسنا والحميدات والعديسات، وتربط محطة محاولات السباعية والمحطة تعد تطوير بقطاع الكهرباء فى هذة المنطقة حيث إن هذة المنطقة كانت تعانى من انخفاض الجهد.

 


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