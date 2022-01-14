أصبحت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر المنتمية إلى عائلة كاردشيان، صاحبة أكبر عدد من المتابعين لحسابها على موقع "إنستجرام" بين النساء في العالم، حيث تجاوز عدد متابعيها 300 مليون متابع، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "فرانس برس".
كايلى جينر.. السيدة الأكثر متابعة على إنستجرام فى العالم (إنفوجراف)الجمعة، 14 يناير 2022 07:00 م
كايلى جينر
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