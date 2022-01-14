اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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قافلة مجانية ضمن حياة كريمة لكشف وتوفير العلاج لـ 1470مواطنا بصفط الواسطى

الجمعة، 14 يناير 2022 01:40 م
قافلة مجانية ضمن حياة كريمة لكشف وتوفير العلاج لـ 1470مواطنا بصفط الواسطى قافلة طبية لصحة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية "بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى، مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات " الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان ،النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة"، ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1478مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  53، معمل طفيليات 54، حالات الأشعة 6 ، استصدار 5 قرارات علاج على نفقة دولة ، تحويل3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية حالة واحدة.

 وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من  فيروس كورونا المستجد ، متابعة الحمل ،تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ، سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة "، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد   100 مواطناً.

 من ناحيته أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

الكشف وتوفير العلاج
الكشف وتوفير العلاج

 

صحة بنى سويف تنظم قافلة طبية
صحة بنى سويف تنظم قافلة طبية

 

قافلة طبية
قافلة طبية

 

قافلة لصحة بنى سويف
قافلة لصحة بنى سويف

 


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