اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 07:53 م
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فيديو.. ضبط مستوطن إسرائيلى تنكر للاندساس وسط المصلين داخل المسجد الأقصى

الجمعة، 14 يناير 2022 07:28 م
فيديو.. ضبط مستوطن إسرائيلى تنكر للاندساس وسط المصلين داخل المسجد الأقصى المسجد الأقصى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ _ وكالات

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أحبط حراس المسجد الأقصى المبارك، محاولة مستوطن متنكر فى زى إسلامى اقتحام المسجد، أثناء تأدية صلاة الجمعة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفي، إن أفراد شرطة الاحتلال تدخلوا بسرعة ووفروا الحماية للمستوطن، عقب إحباط محاولته من قبل حراس المسجد.

 

من جهته، قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني- فى تصريح له اليوم،: إنه أثناء خطبة الجمعة حاول مستوطن اقتحام المسجد الأقصى المبارك عن طريق باب المجلس، وتنبه له حراس المجلس واقتادوه إلى مكتب الحرس ومن وثم تسليمه لشرطة الاحتلال.

 

كانت وسائل إعلام اسرائيلية كشفت عن أن ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم أنشأت مجموعات "مستعربين" متنكرين بملابس إسلامية ودربتها على التسلل بين المصلين المسلمين داخل المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء طقوس تلمودية.

 


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