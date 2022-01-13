اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:24 م
أكرم القصاص
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

الخميس، 13 يناير 2022 01:15 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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جدد عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، بحماية شرطة الاحتلال التى عمدت إلى إخراجِ مسن من المسجد لمجرد اعتراضه على منعه من الجلوس فى المنطقة الشرقية واحتجاجه على أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 


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