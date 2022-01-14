اليوم السابع
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غدا انطلاق امتحانات التيرم الأول بآثار القاهرة على 3 فترات للوقاية من كورونا

الجمعة، 14 يناير 2022 04:00 ص
غدا انطلاق امتحانات التيرم الأول بآثار القاهرة على 3 فترات للوقاية من كورونا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية.
 
 
وأشار الدكتور أحمد رجب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن الامتحانات ستنطلق غدا السبت 15 يناير وتعقد الامتحانات على 3 فترات وذلك لتجنب الزحام والتكدس ومنع انتشار عدوى كورونا.
 
 
وتابع عميد كليه الآثار بجامعة القاهرة أن الكلية ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم الامتحانات، من حيث التشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد  الاجتماعيى داخل الطاعات بالإضافة إلى إجراء تعقيم شامل القاعات بين فترات الامتحانات.

التعليم العالى

اخبار مصر

امتحانات التيرم الاول

اثار القاهرة

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