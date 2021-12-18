اليوم السابع
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آثار القاهرة: بدء امتحان الترم الأول 15 يناير وشهادة تطعيم كورونا شرط الدخول

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:00 ص
آثار القاهرة: بدء امتحان الترم الأول 15 يناير وشهادة تطعيم كورونا شرط الدخول الدكتور أحمد رجب عميد آثار القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن مجلس الكلية أقر الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لتنطلق يوم 15 يناير المقبل وتستمر على مدار 3 أسابيع، سواء لمرحلة البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا .
 
وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز المبانى لعقد الامتحانات، مؤكدا أن الاختبارات ستكون بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا من خلال الماكينات الخاصة بنظام البابل شيت .
 
وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن من شروط دخول الامتحانات بطاقة التطعيم الخاصة بالحصول على لقاح فيروس كورونا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل القاعات من حيث التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وتعقيم المدرجات بصورة دورية وتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول .
 
 
 

آثار القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة

البابل شيت

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