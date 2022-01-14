عادة شائعة عند الاستحمام تسبب قلة النوم ليلا.. تعرف عليها

كتبت مروة هريدى

يعاني الكثير من الأشخاص من الحرمان من النوم بشكل يومي، ومع ذلك لا يوجد حل واحد يناسب الجميع ل مشاكل النوم ، لأن مشاكل الأرق متعددة، ولكن تشير مجموعة من الأبحاث إلى أن خطأ شائع فى الاستحمام قد يقلل من فرص النوم جيدًا فى الليل، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

عندما يصبح الحرمان من النوم مزمنًا، فإنه يزيد من مخاطر العواقب الصحية الوخيم، وتتضمن نصائح ما قبل النوم عادة تجنب النظر إلى شاشات الموبايل والتعرض للأضواء الساطعة والنوم فى غرفة مظلمة وغيرها، لكن الخبراء يحذرون من أن العادة الشائعة أثناء الاستحمام قد تتداخل أيضًا مع إشارات نوم الجسم.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS"، فإن قلة النوم التي تصبح مزمنة تزيد من خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة مثل السمنة وأمراض القلب التاجية والسكري، حيث أن إحدى الطرق التي يشير بها الجسم إلينا بأن الوقت قد حان للنوم هي عن طريق إحداث انخفاض في درجة حرارة الجسم، لذلك فإن أخذ دش ساخن قبل النوم مباشرة يمكن أن يسبب زيادة في درجة حرارة الجسم، مما قد يعطل هذه الإشارة ومن ثم النوم جيدًا.

من جانبها، قالت راشيل سالاس، أخصائية أعصاب النوم في مركز جونز هوبكنز للنوم والعافية، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الاستحمام بالماء الساخن والبارد على حد سواء قبل النوم قد يسبب مشاكل الأرق، موضحة "إذا استحممت بالقرب من وقت النوم بماء ساخن أو بارد فإن درجة الحرارة هذه يمكن أن تؤثر سلبًا على نومك، لذلك ما عليك أن تفعله هو الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم مباشرة فقد يكون ذلك مفيدًا للنوم.

توضح مؤسسة النوم أن درجة حرارة الجسم الأساسية تنخفض بشكل طبيعي في الساعات التي تسبق النوم، بينما تزداد درجات الحرارة في اليدين والقدمين، لذلك فإن الاستحمام بالماء الدافئ يساعد في عملية تنظيم درجة الحرارة الطبيعية، مما يحسن النوم ليلًا، وقد أطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم تأثير الحمام الدافئ، وتكون هذه التأثيرات أكثر وضوحًا عند الاستحمام قبل أقل من ساعة من موعد النوم.

على العكس من ذلك، قد يكون الاستحمام بالماء البارد ضارًا أيضًا لأنه يرفع مستويات الكورتيزول في الجسم، وهو يؤثر سلبًا على دورة النوم ويسبب الآرق.

وفى هذا الشأن لا تزال النتائج متضاربة، حيث يرى بعض الخبراء أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد في تهدئة العضلات المتوترة أو المتعبة، وإبطاء معدل ضربات القلب، وبالتالي تعزيز النعاس.