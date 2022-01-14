اليوم السابع
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ضبط 26 قضية تموين بالدقهلية منها التلاعب بــ 14 ألف من المقررات التموينية

الجمعة، 14 يناير 2022 02:17 م
ضبط 26 قضية تموين بالدقهلية منها التلاعب بــ 14 ألف من المقررات التموينية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط عدد 26 قضية، أبرزها القضايا الآتية :

ضبط (75 كرتونة شيكولاتة بإجمالى 10800 قطعة بإجمالى وزن400 كيلو جرام غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة طلخا).

ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) لحيازته وتجميعه (مقررات تموينية تقدر بمبلغ 14633 جنيهاً بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

ضبط (1٫750 طن دقيق بلدى للتصرف فيها بالسوق السوداء) بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة شربين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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