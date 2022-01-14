ضبط 19 طن مخصبات وأسمدة زراعية غير مرخصة بمركز بدر فى البحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمدينة النوبارية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد الأشخاص يقوم بتصنيع المخصبات الزراعية بمكان عشوائي وغير حاصل على التراخيص اللازمة مستخدما مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وأسمدة زراعية مدعمة.

وتم التحفظ على 19 طن مخصبات وأسمدة زراعية مدعمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة.