اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجها في كفر الشيخ

الجمعة، 14 يناير 2022 12:26 م
ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجها في كفر الشيخ حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ،ضربة أمنية قوية، وذلك بضبط عاطل تخصص نشاطه الاجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من من دائرة مركز شرطة فوة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه.

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ) بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة مركز شرطة فوة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الأجهزة الأمنية

مخدر الهيروين

أمن كفر الشيخ

ضبط عاطل

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