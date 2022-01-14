اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:57 م
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ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجهما فى القلوبية

الجمعة، 14 يناير 2022 01:26 م
ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجهما فى القلوبية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة القناطر الخيرية مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية)، بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (فرد محلى- كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


أمن القلوبية

ترويج المخدرات

المواد المخدرة

الحشيش والهيروين

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