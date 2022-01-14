ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو قبل ترويجها فى أسوان

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم السمطا بمحافظة أسوان، مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، تفيد بتردد (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة السمطا بمحافظة قنا) ، على دائرة مركز شرطة كوم أمبو للإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة كوم أمبو وبحوزته (كمية من مخدرى "البانجو – الحشيش" - بندقية آلية - عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمركبة لتسهيل تنقلاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.