ضبط عاطل بحوزته أسلحة وألعاب نارية قبل توزيعها في الأقصر وأسوان

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج الألعاب والأسلحة النارية، متخذا من نطاق محافظتى أسوان والأقصر، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد قيام ( شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "أسوان – الأقصر") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تهريب والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسوان، تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما أثناء إستقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" قيادة المتهم الآخر الذى لاذ بالفرار، كما عُثر بداخل السيارة المشار إليها على (6 بنادق آلية – طبنجة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 23 خزينة حديدية فارغة – كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – كمية من مخدر الحشيش – 875 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 240 قرص لعقار التامول المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول ) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج والإتجار بها بالإشتراك مع المتهم الآخر نظير أجر مادى متفق عليه فيما بينهما ، وأن السيارة محل الضبط تُستخدم فى نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من مُتحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.