ضبط عاطلين بحوزتهما 110 لفافة هيروين و60 كيس بودر قبل ترويجهما بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة الخانكة، لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مادة الهيروين المخدر والبودر المخدر، وسلاح أبيض، وتحرر حضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط مباحث المركز، بقيام عاطلين بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والبودر"، بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وجرى تشكيل حملة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة الخانكة، وتمكنت من ضبط "أ ع إ"، 25 سنة، عاطل، مقسم دائرة مركز شرطة الخانكة، و"ح ا ع"، 35 سنة، عاطل، مقيم أول السلام القاهرة، وبحوزتهما 110 لفافة من مخدر الهيروين، و60 كيس بلاستيكى بها مادة البودر المخدر، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقييق.