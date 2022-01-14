ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الغربية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، تفيد بقيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب عدد "17" واقعة بدوائر ( قسم شرطة زفتى - مركز شرطة السنطة "بالغربية"، مركزى شرطة "طوخ ، كفر شكر" - قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية وقسم شرطة ميت غمر ومركز شرطة أجا بالدقهلية - ومركزى " قويسنا وبركة السبع " بالمنوفية - قسم شرطة الزقازيق بالشرقية )، أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها (15 "دراجة نارية" ، 2 مركبة "توك توك") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.