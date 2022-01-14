اليوم السابع
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شركة مياه المنوفية تنشر المعدات والسيارات بالشوارع استعدادًا لموسم الأمطار

الجمعة، 14 يناير 2022 06:32 م
شركة مياه المنوفية تنشر المعدات والسيارات بالشوارع استعدادًا لموسم الأمطار انتشار سيارات شركة مياه الشرب بالمنوفية
كتب أحمد حسن

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واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار المحتملة.
 
ووجه الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
 
وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.
 
 

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