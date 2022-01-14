اليوم السابع
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شركة البترول الكويتية: السيطرة على حريق فى مصفاة ميناء الأحمدى

الجمعة، 14 يناير 2022 11:08 ص
شركة البترول الكويتية: السيطرة على حريق فى مصفاة ميناء الأحمدى حريق مصفاة نفط
رامى محيى الدين

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أعلنت شركة البترول الكويتية السيطرة على حريق في مصفاة ميناء الأحمدي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

كما أعلنت الشركة أن هناك 10 إصابات نتجت عن الحريق  الذى وقع بمصفاة الأحمدي.

وكانت قد أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، العام الماضى اندلاع حريق بوحدة إزالة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تقوم بالتعامل معه، وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إنه لم تقع إصابات، و تم عزل وحدة إزالة الكبريت رقم 42 التي وقع بها الحريق وجميع الخطوط المؤدية إليها، وشددت الشركة في على أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير لم تتأثر بالحريق، وكذلك عمليات التسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء.

 


شركة البترول الكويتية

حريق مصفاة نفط

ميناء الأحمدي

الكويت

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