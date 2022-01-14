شاهد متسابقون من 32 دولة حول العالم يشاركون بماراثون الأقصر.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم"تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لفعاليات ماراثون مصر الدولى أمام معبد حتشبسوت، والذي يقام للعام الـ29 على التوالي، بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وانطلق المتسابقون من مختلف الجنسيات حول العالم في فعاليات الماراثون الذي يشمل مسافات 42 كيلو متر و21 كيلو متر و12 و5 في مسافات متنوعة، بين المعالم الأثرية في البر الغربي.

وكان قد التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، مع اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذي يقام للعام التاسع والعشرون على التوالي بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة على أتم الإستعداد لإستقبال ماراثون مصر الدولي حال موافقة جميع الجهات المعنية، والماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية.

فيما أوضح رئيس ماراثون مصر الدولي، أنه من المقرر أن يقام الماراثون هذا العام يوم الجمعة الموافق 14 يناير الجاري في تمام الساعة 7 صباحاً من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

جدير بالذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.