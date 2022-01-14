اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سحب الماماتوس.. ظاهرة نادرة فى سماء المسجد النبوى تتزامن مع الأمطار "فيديو"

الجمعة، 14 يناير 2022 11:41 ص
سحب الماماتوس.. ظاهرة نادرة فى سماء المسجد النبوى تتزامن مع الأمطار "فيديو" سحب الماماتوس
كتب: إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت سماء المسجد النبوي ظاهرة تسمى سحب "الماماتوس" تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة وأجواء الطقس الرائعة خلال الأيام الماضية فى منطقة المسجد النبوى.

ونشرت وكالة شؤون المسجد النبوى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورًا للغيوم، بالإضافة إلى فيديو لهطول الأمطار على المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن سحب الماماتوس، واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وإثارة للدهشة، فمظهرها غريب جدًا ويشبه إلى حد ما الفقاقيع المحدبة، وهي بالتالي تختلف تمامًا عن الغيوم التي نعرفها وتتميز بقاعدتها المسطحة.

وتأتي سحب الماماتوس بمثابة مجموعة من السحب العنقودية المتصلة ببعضها، تشبه حبات القطن المتجعدة، أو على هيئة أنابيب طويلة وهو الشكل الكلاسيكي البارز لهذه الظاهرة.

وتتشكل هذه السحب عادة عندما تكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة وأسفل هذه الطبقات طبقة جافة، لينتج عن ذلك تصاعد وهبوط سريع لتيارات الهواء التي تمتزج بقطرات المياه فتتكون سحب الماماتوس.

شكل السحب
شكل السحب
 
شكل سحب الماماتوس
شكل سحب الماماتوس
 
سحب المامتوس
سحب الماماتوس

في سياق اخر، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - فى وقت سابق - 34 مساراً خاصاً في صحن المطاف للمعتمرين بعد عودة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام، وفق بيان صحفى.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان، أنه جرى وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ من أجل الالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج من خلال عدد من الإجراءات، منها: التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام، مشددًا على ضرورة التقيد بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية للمعتمرين والمصلين، لافتاً الانتباه إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات؛ لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.


سحب الماماتوس

الماماتوس

المسجد النبوى

مكة

امطار فى السعودية

ظواهر طبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وضع علامات للتباعد الاجتماعى بين المصلين فى المسجد النبوى لمواجهة كورونا.. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:19 م

ملاكم بدرجة "فنان".. "بوجالى" ابن سيناء بطل لا يعرف الهزيمة.. يبدع فى الرسم على "السمسم" و"الشيكولاتة".. رسم "السنونو" على حبة سمسم بهدف دخول موسوعة جينيس.. وأشهر لوحاته المسجد النبوى على مساحة نصف سم.. صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:00 ص

العالم هذا المساء..مصرع 17 شخصًا بسبب الفيضانات بالهند.. حريق فى باكستان يلتهم 100 كوخ بمدينة كراتشى.. اشتباكات بين الشرطة وحركة السترات الصفراء فى باريس.. "الحج والعمرة": المسجد النبوى مفتوح للصلاة بدون تصريح

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:00 م

"الحج والعمرة": المسجد النبوى مفتوح للصلاة بدون تصريح

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:41 ص

العالم هذا الصباح.. رئاسة المسجد النبوى تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية.. "المانش" يسجل رقما قياسيا فى عبور المهاجرين غير الشرعيين.. وإصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ252 مليون حالة

السبت، 13 نوفمبر 2021 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة